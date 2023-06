Ancora un’aggressione nel carcere di Avellino: ispettore picchiato da un detenuto, è in ospedale Un detenuto di 30 anni si è scagliato contro un ispettore della Polizia Penitenziaria in servizio nella casa circondariale irpina.

A cura di Valerio Papadia

Ancora un'aggressione ai danni di agenti della Polizia Penitenziaria all'interno del carcere di Avellino. L'ennesimo episodio si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 5 giugno: un detenuto di 30 anni, originario della provincia di Salerno, ha aggredito a suon di pugni un ispettore in servizio nella casa circondariale irpina.

Da quanto si apprende, la violenza sarebbe scattata dopo che l'ispettore avrebbe rifiutato di assecondare la richiesta del detenuto, che pretendeva l'allontanamento del suo compagno di cella. Il 30enne si è così scagliato contro il poliziotto, colpendolo con violenza: l'ispettore della Polizia Penitenziaria è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Soltanto qualche settimana fa nel carcere di Avellino un altro agente della Polizia Penitenziaria è finito in ospedale, aggredito con violenza da un detenuto. Il poliziotto è stato colpito con una testata al volto da un detenuto: trasportato in ospedale, ha riportato la frattura del setto nasale. Pochi giorni prima di questa aggressione, inoltre, alcuni detenuti avevano messo in atto una vera e propria rivolta, occupando un intero reparto e danneggiando arredi e suppellettili.