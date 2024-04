video suggerito

Ancora un sequestro di cosmetici cancerogeni: dannosi per il sistema riproduttivo e per i feti in gravidanza Circa 14mila prodotti cosmetici sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nella provincia di Napoli: contenevano una sostanza dannosa per il sistema riproduttivo femminile e per il feto in gravidanza.

A cura di Valerio Papadia

Non si ferma l'attività della Guardia di Finanza a tutela della salute dei consumatori e non si fermano i sequestri di prodotti cosmetici pericolosi: dopo l'attività svolta qualche giorno fa a Vallo della Lucania, che ha portato al sequestro di 1.500 prodotti ritenuti cancerogeni, questa volta le Fiamme Gialle hanno operato un sequestro ancora più grosso, togliendo dal commercio circa 14mila prodotti cosmetici, rinvenuti nel deposito di una società in provincia di Napoli.

Nella fattispecie, i finanzieri della compagnia di Cava de' Tirreni, controllando piccoli commercianti e punti vendita nel Salernitano, hanno operato un primo sequestro di 2mila prodotti. Nel prosieguo delle indagini, le Fiamme Gialle sono riusciti a individuare, quale distributore dei cosmetici ritenuti cancerogeni, una società in provincia di Napoli, nel cui deposito sono stati sequestrati i 14mila prodotti, pronti per essere venduti su tutto il territorio nazionale.

Le analisi hanno segnalato, all'interno dei cosmetici sequestrati, la presenza di una sostanza chimica classificata come cancerogena e nociva: si tratta, nella fattispecie, del composto chimico Lilial, sostanza aromatica denominata butylphenyl methylpropional, ritenuta nociva per il sistema riproduttivo e per la salute del feto. La presenza di questo composto era stata occultata tramite l'apposizione, sulle confezioni, di un'etichetta ingannevole.