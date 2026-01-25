Ancora maltempo a Napoli e in Campania: nuova allerta meteo fino alla serata di lunedì 26 gennaio

Continua l’ondata di maltempo che sta attraversando la Campania: la Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo già in vigore.

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che, a partire dal weekend, ha interessato Napoli e la Campania: la Protezione Civile regionale ha, difatti, prorogato l'allerta meteo gialla, già attualmente in vigore. Su gran parte del territorio regionale sono previste precipitazioni, anche a carattere di temporale, fino alle ore 18 di domani, lunedì 26 gennaio. In particolare, i rovesci riguarderanno la zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana), zona 2 (Alto Volturno e Matese), zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento) e zona 8 (Basso Cilento).

L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania è connessa al rischio idrogeologico che le precipitazioni attese potrebbero comportare. Pertanto, potrebbero verificarsi anche fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. La Protezione Civile raccomanda le autorità competenti di attivare o mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti.

"A causa di fenomeni meteorologici avversi, la Protezione Civile regionale ha prorogato l'avviso di allerta meteo fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio 2026. Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli" ha comunicato il Comune di Napoli.