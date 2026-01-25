napoli
video suggerito
video suggerito

Ancora maltempo a Napoli e in Campania: nuova allerta meteo fino alla serata di lunedì 26 gennaio

Continua l’ondata di maltempo che sta attraversando la Campania: la Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo già in vigore.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che, a partire dal weekend, ha interessato Napoli e la Campania: la Protezione Civile regionale ha, difatti, prorogato l'allerta meteo gialla, già attualmente in vigore. Su gran parte del territorio regionale sono previste precipitazioni, anche a carattere di temporale, fino alle ore 18 di domani, lunedì 26 gennaio. In particolare, i rovesci riguarderanno la zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana), zona 2 (Alto Volturno e Matese), zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento) e zona 8 (Basso Cilento).

L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania è connessa al rischio idrogeologico che le precipitazioni attese potrebbero comportare. Pertanto, potrebbero verificarsi anche fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. La Protezione Civile raccomanda le autorità competenti di attivare o mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti.

"A causa di fenomeni meteorologici avversi, la Protezione Civile regionale ha prorogato l'avviso di allerta meteo fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio 2026.  Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli" ha comunicato il Comune di Napoli.

Cronaca
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il cognato di Mastella in Regione: Giuditta collaboratore dell’assessora all'Agricoltura
Tra i primi atti della giunta Fico il dimensionamento scolastico. No al commissario, prevale la linea soft
Chi dirigerà gli uffici della Campania a Bruxelles? In pole position c'è Ciro Borriello
La Regione chiede agli ospedali come usano i soldi del Sistema Sanitario Regionale
De Luca torna a Salerno, ma il modello del passato ora rischia di non bastare
Domenico Giordano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views