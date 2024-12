video suggerito

Anche un 12enne tra i minori armati di coltelli sorpresi dai carabinieri nella metro di Napoli Un 12enne con un coltello nella metro a Vanvitelli, un 16enne in quella di Piscinola. Un 15 armato su via Verdi, un 19enne in giro con un coltello nello scooter: è il bilancio dei controlli dei carabinieri nella movida del sabato sera.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno dei coltelli sequestrati dai carabinieri nei controlli di questa notte

C'è anche un 12enne tra le persone scoperte a girare armate di coltelli per le strade della movida di Napoli il sabato sera. I controlli dei carabinieri hanno portato alla luce diversi minorenni armati in differenti quartieri partenopei, dalla collina del Vomero al Centro Storico, passando per l'area nord e nelle stazioni della metropolitana partenopea. Il 12enne è stato bloccato alla fermata Vanvitelli della Linea 1 della metropolitana di Napoli con in tasca aveva un coltellino a serramanico, ed ha ricevuto così una segnalazione alla Procura dei Minori.

Scoperto anche un 16enne con in tasca una lama alla fermata della metropolitana di Piscinola: nel suo caso è scattata invece una denuncia. Anche un 19enne, con un coltello da cucina nel suo caso, è stato invece denunciato dai carabinieri: lo nascondeva nel sottosella del motorino. Denunciato anche un 15enne in via Verdi, a pochi passi da via Toledo e dalla Galleria Umberto I: nelle sue tasche, un coltello a serramanico di 16 centimetri. Tutte le armi sono state sequestrate dai militari dell'Arma.

Gli altri controlli dei carabinieri

Nel corso dei controlli delle forze dell'ordine in tutta la città nella notte appena trascorsa, denunciati anche tre parcheggiatori abusivi, mentre 14 sono state segnalate per uso di stupefacenti. Un 30enne, invece, risponderà di detenzione di droga ai fini di spaccio. Controllati anche alcuni locali, alcuni dei quali sanzionati per violazione di norme igienico-sanitarie e fiscali, in quanto non emettevano scontrino. In due casi, sequestrati anche 60 chili di alimenti, tutti privi di tracciabilità.