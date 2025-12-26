Anche quest’anno De Laurentiis regala a consiglieri e assessori di Napoli la maglia personalizzata

La scatola è blu e oro, anticipata da un biglietto firmato da Aurelio de Laurentiis, il cineasta e presidente del Calcio Napoli che spiega il senso di quel regalo e soprattutto che ne "contiene" un altro: «Anche quest'anno – si legge – il nostro dono di Natale per te è stato destinato a sostenere la Caritas Italiana per aiutare i più bisognosi. Nel calore di queste feste, auguriamo che il nuovo anno ti porti entusiasmo, soddisfazioni e momenti preziosi». Ai 40 consiglieri comunali di Napoli e agli 11 assessori della giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi è arrivato in questi giorno il regalo del Calcio Napoli, una tradizione che va avanti da quanto De Laurentiis è presidente. Ma consiglieri e assessori possono accettare regali? Si, se sono di modica entità, come dice il codice dei dipendenti comunali.

Ma il dono qual è? Manco a dirlo: è l'attuale maglia del club azzurro, quindi quella che reca al centro sul petto il quarto scudetto del Napoli. La maglia è quella classica, azzurra, ed è personalizzata col nome del ricevente. C'è qualcuno che mostra con orgoglio il regalo: uno è il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, su Instagram, l'altro è Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture.

In particolare Cosenza è forse uno dei più accesi commentatori e tifosi di tutta la giunta di Napoli (il sindaco Manfredi non ha mai fatto mistero di tifare Juventus, anche se è stato sempre fra i primi a complimentarsi col Napoli per ogni traguardo raggiunto). Di Edoardo Cosenza è un "classico" della domenica la foto allo stadio coi parenti e non solo: spesso si produce sui social in disamine tecniche sull'andamento della squadra.