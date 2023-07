Anche oggi i black-out elettrici a Napoli continuano: Fuorigrotta di nuovo al buio Ancora fenomeni di disalimentazione della rete elettrica cittadina. Flagellata l’area Occidentale di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

La sensazione è quella che con guasti e black-out elettrici lunghi e meno lunghi Napoli dovrà fare i conti in tutta questa torrida fase di luglio e agosto. Poco dopo le ore 14 di oggi, 18 luglio, altra interruzione elettrica nel quadrante Occidentale della città, a Fuorigrotta. Secondo Enel Distribuzione ci sono oltre 650 clienti «disalimentati». Guasti a Montecalvario, San Carlo Arena e Ponticelli, al Vomero gigantesche "Power bank" in sosta per sopperire ad eventuali mancanze di elettricità, sul sito di Enel Distribuzione è possibile conoscere la mappa aggiornata in tempo reale delle disalimentazioni elettriche. Ieri sera tantissime famiglie da Vomero e Arenella a Posillipo, fino a Fuorigrotta e Bagnoli erano rimaste senza corrente in un giorno caldissimo.

Fanpage.it ha chiesto a E-Distribuzione del perché si verifichino i guasti elettrici e la risposta è molto più complessa del semplice fattore caldo o maggior uso di apparecchiature elettriche (leggasi frigoriferi o condizionatori d'aria). Lo stress della rete interrata è fortissimo.E-Distribuzione ha già attiva una task force di tecnici per il pronto intervento per far fronte ai guasti provocati dal caldo.