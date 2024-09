Anche Londra avrà il suo busto di San Gennaro: la benedizione nel Duomo di Napoli

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Anche Londra avrà il suo Busto di San Gennaro: dopo la benedizione ufficiale ricevuta il 9 settembre nella Cappella del Tesoro nel Duomo di Napoli, il Busto del Santo Patrono partenopeo prenderà la via dell'antica Londinium romana, dove il cristianesimo fu portato già dai romani del tardo impero e dove il santo patrono è San Paolo di Tarso. Il 19 settembre nella chiesa di Saint Peter, nel Clerkenwell (borgo londinese di Islington), ci sarà la messa per la ricorrenza di San Gennaro, mentre il 13 e 14 ottobre si svolgerà la San Gennaro Feast London. E quasi certamente, vi sarà la presenza dei tanti napoletani e non solo che vivono nella capitale inglese, che dunque potranno festeggiare il Santo Patrono partenopeo anche oltre la Manica.

La festa di San Gennaro, insomma, diventa sempre più "internazionale". Sempre più spesso infatti, grazie soprattutto alle comunità napoletane sparse nel mondo, la ricorrenza viene festeggiata come nel capoluogo partenopeo: a New York, per esempio, ogni anno i festeggiamenti durano quasi dieci giorni. Quest'anno durerà dal 12 al 22 settembre e si terrà nella Little Italy della Grande Mela. Altre manifestazioni si tengono anche nei principali capoluoghi europei e in Sud America, dove la comunità napoletana è particolarmente nutrita. Ma a potersi vantare di un busto originale e benedetto nel Duomo di Napoli per ora sarà solo Londra, dove il culto di San Gennaro dunque avrà una nuova "succursale". L'appuntamento, dunque, è per il 19 settembre nella chiesa di Saint Peter prima e per il San Gennaro Feast London in programma per il 13-14 ottobre successivi.