Anche la Madonna doveva inchinarsi ai boss Andretta: arrestati padre e figlio ad Acerra I carabinieri hanno arrestato ad Acerra Salvatore Andretta e suo figlio Andrea; il 60enne è ritenuto ai vertici del clan attivo nel comune del Napoletano.

A cura di Nico Falco

La processione della Madonna dell’Arco ad Acerra (da Facebook)

Uno spessore criminale e una affermazione sul territorio tali che anche la statua Madonna dell'Arco, quando attraversava le strade di Acerra in processione, doveva "inchinarsi" davanti alla loro abitazione in segno di omaggio. Ancora una volta religione e camorra, nell'inchiesta della Procura Distrettuale Antimafia che ha portato in manette Salvatore e Andrea Andretta, padre e figlio rispettivamente di 60 e 37 anni, il primo per gli inquirenti elemento di vertice del clan Avventurato di Acerra.

Il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, è stato eseguito dai carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna. I due sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, estorsione continuata e detenzione illegale di armi, tutti aggravati dalle finalità e modalità mafiose.

La stesa e l'agguato tra le strade di Acerra

In particolare, gli Andretta sono considerati mandanti o comunque istigatori del tentato omicidio di Emanuele D'Agostino, gravemente ferito con un colpo di pistola alla testa il 21 novembre 2021 ad Acerra, secondo le ricostruzioni per contrasti legati allo spaccio di stupefacenti; il presunto esecutore di quell'agguato, Giuseppe Picardi, era stato arrestato il 1 febbraio 2022.

Poche ore prima gli Andretta, insieme ai fratelli Bruno e Giancarlo Avventurato, si sarebbero resi responsabili di una "stesa" tra le strade di Acerra in sella a un motociclo, armati di pistola e di un fucile mitragliatore. Dalle indagini è inoltre emerso che Andretta, in qualità di mandante, avrebbe imposto il pizzo a diverse imprese edili operanti ad Acerra.