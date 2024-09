video suggerito

Anche Geolier al Red Bull 64 Bars Live 2024, il mega concerto a Scampia il 4 ottobre Anche il rapper parteciperà al Red Bull 64 Bars Live 2024, evento musicale che si terrà a Scampia il prossimo 4 ottobre. Oltre a Geolier previsti anche artisti come Guè e Tony Effe.

A cura di Valerio Papadia

Si ripete anche in questo 2024, a Scampia, periferia settentrionale di Napoli, il Red Bull 64 Bars Live, mega concerto organizzato e sponsorizzato dalla nota bevanda energetica e dall'amministrazione comunale partenopea, che si terrà il prossimo 4 ottobre in piazza Ciro Esposito. E anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, sul palco ci sarà l'idolo di casa, il rapper Geolier, reduce da un tour estivo completamente sold out, che ha già annunciato gli appuntamenti live per il 2025, che partiranno nel mese di marzo.

L'evento Red Bull 64 Bars Live si inserisce in un progetto del Comune di Napoli di valorizzazione dei talenti e si pone l'obiettivo di creare un vero e proprio sistema che possa esaltare ed esportare la cultura musicale partenopea nel mondo. Il 4 ottobre, oltre a Geolier, saliranno sul palco di Scampia che altri apprezzatissimi artisti, soprattutto della scena rap, come Guè, Tony Effe, Massimo Pericolo, Kid, Yugi e altri.

I biglietti per partecipare all'evento sono già in vendita: è possibile acquistarli sul sito ufficiale di Red Bull, oppure sulle piattaforme che, solitamente, mettono in vendita biglietti per eventi musicali. Per chi fosse impossibilitato a partecipare fisicamente al concerto di Scampia, è possibile assistere al Red Bull 64 Bars Live 2024 anche online, collegandosi sul canale YouTube di Red Bull denominato "Red Bull Droppa".