Ambulanza senza assicurazione Rca a Napoli, i carabinieri la sequestrano

A cura di Pierluigi Frattasi

Ambulanza viaggia senza assicurazione Rc Auto obbligatoria a Napoli. Individuata dal carabinieri, oltre alla multa è scattato anche il sequestro del veicolo. È accaduto ieri, davanti all'Ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni, a Napoli, nel quartiere di Posillipo. A segnalare la cosa ai carabinieri una telefonata anonima: “Controllate l’ambulanza in Via Manzoni, proprio all’ingresso del Fatebenefratelli. È senza assicurazione”. La soffiata si è rivelata veritiera e i militari della stazione di Napoli Posillipo sono stati costretti a sequestrare amministrativamente il veicolo. Salata la multa comminata all’autista e al proprietario del mezzo, amministratore unico di una cooperativa sociale del Rione Sanità.

La mancanza di una copertura assicurativa può essere pericolosa per sé e per gli altri ed è severamente punita dal codice della strada. Questa volta però non è stato sanzionato un veicolo qualunque ma un’ambulanza che della sicurezza in strada dovrebbe rappresentare l’incarnazione. Solo lo scorso maggio un'ambulanza di una cooperativa ha investito un agente di polizia ed ha tentato la fuga in Zona Ospedaliera, ma è stata bloccata poco dopo: era sprovvista di Rca e carta di circolazione. L'inseguimento è partito da via Cavone delle Noci a Scudillo, stradina che collega l'area del Cardarelli a quella del Policlinico, nella zona ospedaliera, zona Colli Aminei. I poliziotti del commissariato Arenella, in giro per il pattugliamento del territorio, avevano visto un'anziana a bordo di un'auto in panne. Si erano fermati per aiutare la donna quando è arrivata l'ambulanza. Hanno cercato di fermarla ma l‘autista ha travolto uno dei poliziotti e, nonostante gli fosse stato imposto l'alt, ha tentato di scappare.