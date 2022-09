Amarcord Cannavacciuolo: lo chef pubblica la foto da bambino

Antonino Cannavacciuiolo amarcord: lo chef napoletano, classe 1975, si lascia andare ai ricordi e su Instagram pubblica una foto che i napoletani definiremmo presa «dal cascione», ovvero dal vecchio cassettone della nonna. L'immagine è davvero bella e lo sguardo vispo ma soprattutto la "buona forchetta" del 2 stelle Michelin giudice di Masterchef si poteva già ben percepire dall'immagine. Il piccolo Tonino, infatti, era stato immortalato mentre addentava un poderoso palatone di pane.

Scrive egli stesso, a corredo dell'immagine, non senza la proverbiale ironia che lo contraddistingue:

Qualche giorno fa mi è tornata tra le mani questa vecchia foto e mi sono tornati in mente tanti ricordi. La mia nonna ai fornelli che prepara il ragù, con un profumo che invade tutta casa. Io che, cercando di non farmi vedere, rubo un pezzetto di pane e lo affondo nella pentola, mentre lei finge di non accorgersi… Che bontà!

Non sono poi cambiato così tanto…

Uagliù, ancora adesso mi piace mangiare il ragù con il pane direttamente dalla pentola!

L’unica differenza è che adesso non ci riesco proprio a nascondermi!