video suggerito

Alta Velocità Napoli-Bari, si scava in atmosfera iperbarica: è la prima volta in Italia Proseguono i lavori per l’Alta Velocità lungo la Napoli-Bari: iniziata la galleria con scavo iperbarico a Casalnuovo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la prima volta in Italia, una galleria è stata scavata con atmosfera iperbarica durante i lavori per la realizzazione di un tratto ferroviario: si tratta del cantiere di realizzazione dell'Alta Velocità tra Napoli e Bari, affidato alla Webuild. Sul lotto Napoli-Cancello, commissionato da Rete Ferroviaria Italiana, all'altezza della galleria artificiale Casalnuovo che si sviluppa parzialmente sottofalda, è stata utilizzata dunque l'atmosfera iperbarica, ovvero l'utilizzo di aria compressa come metodo per effettuare le operazioni di scavo in presenza di acqua.

Il metodo, innovatico, permette di mantenere l’acqua fuori dalle aree di lavoro utilizzando la pressione introdotta nel sito: questo consente dunque anche vantaggi dal punto di vista ambientale, dal momento che evita di mettere in contatto la falda con le miscele cementizie e gli additivi chimici. Una galleria di 650 metri che è in corso di realizzazione lungo la tratta tra Napoli e Cancello, una delle quattro tratte (delle sette totali) affidate a Webuild: lunga 15,5 chilometri, prevede la realizzazione delle nuove stazioni di Acerra e Casalnuovo di Napoli, con una nuova fermata chiamata Centro Commerciale. Le altre tratte sono Apice-Hirpinia (18,7 chilometri tra Benevento ed Avellino), Hirpinia-Orsana (29 chilometri di cui 27 in galleria) ed Orsana-Bovino (11,8 chilometri). A lavori ultimati, si prevede che il collegamento Napoli – Bari sarà percorso in 2 ore, contro le circa 4 attuali, mentre quello fra Roma e Bari in 3 ore, "con un risparmio di circa due ore", fa sapere Webuild, che stima anche oltre 2 milioni di passeggeri l'anno lungo la tratta.