All'Ospedale Monaldi c'è bisogno di sangue per le trasfusioni: 8 marzo raccolta per la festa Donna L'iniziativa del Centro Trasfusionale dell'Ospedale Monaldi per la Giornata della Donna. Ma il centro donatori è aperto tutto l'anno: orari e giorni di apertura.

A cura di Pierluigi Frattasi

All'Ospedale dei Colli di Napoli c'è sempre bisogno di sangue per le trasfusioni. Sacche che vengono raccolte per salvare vite umane, soprattutto dei pazienti sottoposti a delicati interventi chirurgici. Per questo motivo, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Azienda Ospedaliera dei Colli per la Festa della Donna, giovedì 8 marzo 2024, è stata organizzata una giornata speciale di donazione sangue presso il Centro donatori della medicina trasfusionale del Monaldi. Si chiama “Chi dice donna dice dono” e consiste in una giornata speciale di raccolta sangue presso il Centro Trasfusionale del Monaldi.

La giornata della raccolta per la Festa della Donna

Per tutte le donne che andranno a donare, oltre alle analisi del sangue collegate alla donazione, come sempre avviene per tutti i donatori, ci sarà anche un piccolo omaggio floreale. Una possibilità in più per dare una mano a chi ha più bisogno, che si aggiunge alla possibilità di poter donare il sangue, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 13,00.

Dove si trova il centro donatori dell'Ospedale Monaldi

Il Centro Trasfusionale del Monaldi si trova presso il reparto di Medicina Trasfusionale, centro raccolta donatori, al primo piano linea rossa dell'Ospedale Monaldi di Napoli. Ogni anno, centinaia di persone decidono di intraprendere un percorso per diventare donatori di sangue. Il loro contributo è fondamentale per salvare la vita di tante persone, donne, anziani e bambini che vengono sottoposte a delicati interventi chirurgici.

L'importanza della donazione è riconosciuta a livello nazionale, anche normativamente, con i permessi lavoro. Ogni volta che si dona, inoltre, si ricevono gratuitamente le analisi del sangue e una volta all'anno si può essere sottoposti, sempre gratuitamente, al controllo cardiologico e all'elettrocardiogramma.

Ospedale dei Colli, il programma della Festa della Donna 2024

Di seguito, il programma dell'Ospedale dei Colli in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2024:

All’Ospedale Monaldi, si inizia già il 7 marzo con l’incontro, presso il Centro Ricerche Cardiologiche, con donne fumatrici o ex fumatrici tra i 55 e i 75 anni per sensibilizzarle sui danni da tabagismo.

L’incontro è stato organizzato dall’Unità di Pneumologia ad indirizzo oncologico dell’AO dei Colli all’indomani dell’avvio di una nuova fase di reclutamento di persone che vogliono aderire allo studio RISP, programma gratuito di diagnosi precoce del tumore al polmone.

L’8 Marzo, alle ore 10:00, presso lo scalone centrale del Monaldi, tutte le pazienti che vorranno partecipare all’iniziativa, guidate dall’artista Maurizio Mauro Palumbo, dipingeranno una grande tela bianca che sarà affissa al Day Service oncologico, dove sono stati organizzati laboratori di arteterapia, di arti marziali e di bellezza per le pazienti che devono sottoporsi a trattamento chemioterapico.

Presso il Centro Trasfusionale, invece, si terrà l’iniziativa “Chi dice donna dice dono”, con una giornata speciale di raccolta sangue.

All’Ospedale Cotugno, presso il Gruppo C, dalle 8 alle 14, il personale farà counseling sulle Infezioni sessualmente trasmesse e sulle vaccinazioni consigliate alle donne.

Presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale CTO ci sarà una giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere attraverso la lettura. Nella sala di attesa, infatti, sarà installata una libreria rosa con all’interno romanzi e testi che possano aiutare le donne a riconoscere la violenza e a chiedere aiuto.

Il personale del PS, inoltre, aderirà allo studio nazionale SIMEU sulla valutazione del dolore toracico nelle donne che arrivano al triage con sintomi compatibili con l’attacco cardiaco.

«Durante la giornata dell’8 Marzo vogliamo offrire alle nostre pazienti servizi dedicati e consulenze specializzate. Una giornata per ricordare alle donne l’importanza della salute» è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.