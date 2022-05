Allevamento abusivo di cani Labrador scoperto nel Casertano: liberati 26 animali in gabbia La scoperta dei carabinieri forestali a Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta: 17 cani Labrador adulti e 9 cuccioli sono stati salvati dai militari.

A cura di Valerio Papadia

Erano stipati in gabbie improvvisate, così come improvvisato, e completamente abusivo, era l'allevamento in cui i carabinieri hanno scoperto 26 cani Labrador, di cui 17 adulti e 9 cuccioli di appena un mese di vita. La scoperta è stata effettuata a Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta, dai carabinieri della locale stazione forestale: nelle adiacenze della Strada Statale 7, i militari dell'Arma si sono imbattuti in una struttura composta da 5 box, pavimentati con il cemento e recintati con una rete metallica, all'interno dei quali si trovavano i 26 cani, tutti di razza Labrador.

Inoltre, nella struttura i carabinieri hanno accertato la presenza di una tubazione in Pvc che attraversava tutti e cinque i box e che serviva a raccogliere e convogliare i prodotti reflui degli animali in un fosso scavato nel terreno: a carico del gestore dell'allevamento abusivo, dunque, sono state ravvisate le violazioni, penalmente rilevanti, di smaltimento illecito e/o deposito incontrollato di rifiuti e scarichi di acque reflue non autorizzati.

L'intera area adibita ad allevamento abusivo di cani Labrador, circa 150 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro preventivo, mentre il personale veterinario dell'Asl di Caserta ha disposto l'allontanamento dei 26 animali entro 30 giorni. Infine, il gestore ha ricevuto sanzioni pecuniarie per un ammontare di 2.200 euro per le violazioni riscontrate in materia di mancata iscrizione all'anagrafe degli animali e di allevamento non autorizzato.