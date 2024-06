video suggerito

Allerta per un’ondata di calore su Napoli domenica 9 giugno: 34 gradi percepiti Prima vera ondata di calore su Napoli, domenica saranno 34 i gradi percepiti: bollino giallo del Ministero della Salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Ondata di calore in arrivo su Napoli per domenica 9 giugno: lo ha comunicato il Ministero della Salute, nel consueto aggiornamento quotidiano sulle ondate di calore per le prossime 72 ore. Bollettini che vengono elaborati per 27 città, tra cui ovviamente anche Napoli. Sulla quale il bollino giallo scatterà per domenica 9 giugno, quando la temperatura percepita sarà di 34 gradi. Il prossimo bollettino sarà pubblicato lunedì 10 giugno e sarà valido per le 72 ore successive, fino quindi a mercoledì 12 giugno.

Le ondate di calore si verificano, spiega il Ministero della Salute, quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. "Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione", spiega ancora il Ministero, in quanto "il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente, il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni fisiche e ambientali questo non è sufficiente. Se, ad esempio, l’umidità è molto elevata, il sudore non evapora rapidamente e il calore corporeo non viene eliminato efficacemente. La temperatura del corpo, quindi, aumenta rapidamente e può arrivare a danneggiare diversi organi vitali e il cervello stesso". Tra gli effetti più comuni di una esposizione prolungata a temperature elevate ci sono crampi, svenimenti, edemi, ma anche congestione, colpo di calore, disidratazione. "Condizioni di caldo estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti", spiegano ancora dal Ministero.

Il bollettino con l'allerta per l'ondata di calore prevista per domenica 9 giugno