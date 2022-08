Allerta meteo sulla Campania giovedì 1 settembre: temporali intensi e fulmini Allerta meteo gialla per piogge e temporali valido su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, giovedì 1 settembre.

Settembre inizia con una allerta meteo su tutta la Campania. Maltempo, dunque, ma non abbassamento delle temperature che in gran parte della regione, inclusa Napoli, resteranno torride . La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato l‘avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore Giallo valido su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, giovedì 1 settembre.

Le previsioni sono: temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione, anche accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.Le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense.

