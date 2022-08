Il maltempo non ci riguarda: a Napoli e in Campania ancora caldo afoso (e forse qualche temporale) Maltempo solo al Nord. Qui permane l’aria calda e afosa. Possibili temporali ma la colonnina di mercurio non scenderà.

A cura di Redazione Meteo

Niente da fare: il condizionatore dovrà restare ancora acceso al massimo (con buona pace degli aumenti in bolletta di luce e gas), perché quest'ultima fase di maltempo diffuso di cui le previsioni meteo parlano, riguarda solo il Nord Italia. Qui fa e continuerà a fare caldo e sarà caldo ricco di umidità quindi con una temperatura percepita più alta di quella reale. E notti afose.

Le correnti meridionali che spingono aria calda ed umida verso il meridione ed il flusso perturbato sudoccidentale che investe il settentrione e parte del Centro. Con questa configurazione spesso l’Italia appare divisa in due; sarà così anche questa volta con caldo africano verso il Sud e maltempo per più giorni al Nord.

Spiega il meteorologo Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it che potremo avere qualche acquazzone isolato in Campania, in particolare nella giornata di giovedì 1 settembre. Dunque addirittura potremmo trovarci nella situazione di allerta meteo per temporali ma in realtà senza vedere nemmeno un goccio di pioggia:

I fenomeni associati al flusso perturbato sudoccidentale saranno ancora a tratti intensi in particolare sul Nord-est ed a ridosso della dorsale appenninica con locali colpi di vento e grandine. Anche lungo le coste adriatiche, nelle prossime ore, potrebbe insistere una vivace instabilità. Si conferma una situazione temporalesca perturbata almeno fino a domenica sul Nord e parte del Centro; il meridione si troverà invece in un contesto caldo per il periodo, molto caldo in Sicilia, e vedrà qualche acquazzone isolato solo tra Campania e Puglia.

La prossima settimana potrebbe riproporre una ‘versione in miniatura’ dell’Anticiclone Africano dell’Estate 2022 con sole e caldo su mezza Italia: le temperature saliranno in modo sensibile fino alla Toscana, oltre gli Appennini probabilmente rimarranno su valori normali. Anche il sole si fermerà in Toscana, baciando tutto il Centro-Sud; al Nord il tempo, anche la prossima settimana, potrebbe essere capriccioso ma decisamente meno piovoso rispetto a questi giorni.