Allerta meteo su tutta la Campania da stasera fino alle 20 di domenica 26 ottobre

Maltempo su tutta la regione da stasera e fino a domenica sera. La Protezione civile Campania dirama una allerta meteo gialla.

Maltempo sulla Campania nel fine settimana, nonostante le temperature tutto sommato miti. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida sull’intero territorio regionale, dalle 20 di oggi, sabato 25 ottobre, alle 20 di domani, domenica 26 ottobre.

Secondo le previsioni meteo a stretto giro, sulla regione avremo piogge da locali a sparse (significa che inizieranno in modo limitato e si estenderanno progressivamente a una porzione più ampia) che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. «Attenzione – si legge nella nota dell'allerta meteo – va posta al rischio idrogeologico connesso a tale scenario: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane».

«Si ricorda ai Comuni – si legge nella nota della Protezione civile regionale di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare altresì la corretta tenuta del verde pubblico»