Allerta meteo, scuole chiuse in diversi comuni del Napoletano domani 19 ottobre Scuole chiuse il 19 ottobre in vari comuni, tra cui Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Caivano, Quarto, Somma Vesuviana e Pozzuoli: firmate le ordinanze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Diversi Comuni della provincia di Napoli hanno disposto la chiusura delle scuole per domani, sabato 19 ottobre, per l'allerta meteo arancione che coinvolgerà Napoli e la penisola sorrentina. L'avviso è stato diramato oggi dalla Protezione Civile regionale, si prevedono per tutta la giornata forti temporali, con possibili bombe d'acqua repentine, fulmini e rischio frane e dissesti; a partire dalle 23.59 di oggi l'allerta meteo, attualmente gialla, diventerà arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), mentre l'allerta gialla verrà estesa a tutte le altre zone.

Il Comune di Pozzuoli, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura in via precauzionale dei parchi pubblici cittadini e del cimitero, oltre che delle scuole di ogni ordine e grado; nel pomeriggio la stessa decisione è stata presa anche per le scuole di Quarto. Sulla stessa linea anche l'amministrazione di Somma Vesuviana, come comunicato dal sindaco, Salvatore Di Sarno, che in serata ha firmato l'ordinanza sindacale; oltre alle scuole, precisa il primo cittadino, il 19 ottobre non saranno accessibili il cimitero e il parco Europa ed è prevista inoltre "l'interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti presenti sul territorio di Somma Vesuviana".

Decisione analoga è stata presa a Caivano, dove il Comune è retto da commissione straordinaria (composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro): a causa delle condizioni meteorologiche avverse è stata disposta la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, del cimitero comunale, e l'interdizione dei parchi e dei giardini pubblici sul territorio cittadino; è stato inoltre attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per monitorare e fronteggiare la situazione connessa al maltempo.

Tra i Comuni che hanno deciso di tenere gli studenti a casa per domani figurano anche Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano: i rispettivi sindaci (Ciro Buonajuto, Vincenzo Cuomo e Giorgio Zinno) hanno firmato le ordinanze per la chiusura. "Come sempre – comunica tramite Facebook Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano – sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell'evoluzione delle condizioni meteo. Rinnovo a tutti l'invito alla prudenza, a prestare massima attenzione e ad agire con responsabilità e consapevolezza".