Allerta meteo per rischio mareggiate e vento in Campania: “Possibili danni ai lidi e incendi” L’allarme della Protezione Civile della Campania dalle ore 10,00 di lunedì 4 settembre 2023 fino alle ore 22,00 di martedì 5 settembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allerta meteo per vento forte e mare agitato in Campania a partire dalle ore 10,00 di domani mattina, lunedì 4 settembre 2023, fino alle ore 22,00 di martedì 5 settembre. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo, lanciando l'allarme in particolare per i possibili rischi di danni per i lidi balneari e di propagazione di incendi, favorita dalle raffiche di vento.

Il bollettino della Protezione Civile mette in guardia la cittadinanza da “venti forti e temporaneamente molto forti, in particolare martedì 5 settembre, dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”.

La Protezione Civile: "A rischio i lidi balneari"

L'allerta entra in vigore domani, lunedì 4 settembre alle ore 10 e termina dopodomani, martedì 5 settembre alle ore 22.

La Protezione Civile invita, poi, le istituzioni competenti ad avere la massima attenzione sul rischio di possibili danni e di propagazione incendi: