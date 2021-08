Allerta Meteo, ondata di calore in Campania: temperature 9 gradi sopra le medie stagionali Allerta Meteo della Protezione Civile per un’ondata di calore su tutta la Campania in arrivo da domani, martedì 10 agosto, e che resterà in regione per 72 ore: temperature di 9 gradi sopra le medie stagionali, con un tasso di umidità notturna fino all’80% anche nelle zone costiere e pianeggianti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ondata di calore in arrivo su tutta la Regione Campania: l'avviso della Protezione Civile regionale parte da domani, martedì 10 agosto, dalle ore 8 del mattino e durerà per le 72 ore successive, e dunque fino a venerdì. Allerta valida per tutti i comuni della regione, dove "potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore". Nello specifico, in tutti i comuni della Campania "si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 8-9 gradi centigradi, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, in particolare sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione".

Il rischio riguarda soprattutto persone considerate più a rischio: oltre ad anziani e bambini, i rischi riguardano anche persone che soffrono di problemi respiratori e dermatologici in primis, o che comunque abbiano problemi di salute. Il consiglio è quello di evitare spostamenti non necessari soprattutto nelle ore più calde. "La Sala Operativa regionale, in considerazione dell'avviso emesso dal Centro Funzionale della protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti", si legge nella nota, "a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio".