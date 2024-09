video suggerito

Allerta meteo Napoli domani: temporali in Campania fino a mercoledì 18 Allerta meteo di colore giallo in Campania dalle 6 di martedì 17 alle 6 di mercoledì 18 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allerta meteo in Campania dalle 6 di domani, martedì 17 settembre, fino alle 6 di mercoledì 18 settembre: la Protezione Civile della Regione Campania, infatti, ha emanato una allerta meteo di colore giallo per temporali. "La criticità idrogeologica riguarderà prevalentemente la fascia costiera regionale dalle 6 di domani mattina, martedì 17 settembre alle 6 di dopodomani, mercoledì 18 settembre", fanno sapere in una nota, aggiungendo che "la particolare perturbazione in arrivo determina una incertezza previsionale: i temporali saranno repentini ma intensi a scala locale e potranno essere accompagnati da grandine, fulmini, raffiche di vento".

Le zone interessate della Campania, in dettaglio, sono: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). "Prestare attenzione al rischio idrogeologico determinato dai temporali", aggiunge ancora la Protezione Civile, in quanto "saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi".