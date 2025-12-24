Allerta Meteo Napoli, a Natale maltempo fino alle 18, poi migliora la sera e a Santo Stefano
Vigilia, Natale e Santo Stefano all'insegna del maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha confermato un'allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali, valida fino al 25 dicembre. A indicarlo è il bollettino meteo ufficiale diramato nella mattinata di oggi.
Per la giornata della Vigilia così come ieri, l'Antivigilia stiamo assistendo a temporali piuttosto intensi, cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, in particolare lungo le aree costiere. Oggi problemi seri per chi deve viaggiare per mare con destinazione le isole del Golfo di Napoli Ischia e Procida, a causa delle avverse condizioni meteo marine. Il forte libeccio che spira da stanotte ha agitato il mare causando lo stop ai collegamenti veloci diretti verso le due isole: risultano al momento sospese tutte le corse degli aliscafi operate dal molo Beverello per Marina Grande, Ischia Porto e Forio così come sono state soppresse quelle da Pozzuoli per il porto procidano.
I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio-sera, ma senza un vero miglioramento delle condizioni generali. Sui rilievi interni non si esclude la possibilità di nevicate a quote intorno ai 900-1000 metri, con locali sconfinamenti a quote inferiori nelle fasi più intense. I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-occidentali, con rinforzi localmente forti e raffiche durante i temporali. Il mare si presenterà molto mosso o agitato, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature massime sono in lieve diminuzione.
Per Natale, giovedì 25 dicembre, il bollettino segnala ancora nuvolosità diffusa con possibilità di piogge isolate, soprattutto nella notte e al mattino sulle zone costiere centro-settentrionali. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti orientali, con mare ancora mosso.
Anche a Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, le condizioni resteranno instabili, con cielo nuvoloso e possibilità di deboli piovaschi sparsi, ma il quadro sarà in leggero miglioramento. La Protezione Civile raccomanda attenzione per il rischio idrogeologico localizzato, in particolare in presenza di rovesci intensi, e invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.