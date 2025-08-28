Allerta meteo in Campania: temporali, grandine e fulmini per 24 ore in tutta la regione

Nuova allerta meteo in Campania: la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di livello Giallo per piogge e temporali valido per il 29 e 30 agosto su tutta la Campania. "Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità", fa sapere la Protezione Civile, "e in un arco temporale breve sul nostro territorio", vale a dire tra le ore 08:00 di domani, venerdì 29 agosto, e le ore 08:00 di dopodomani, sabato 30 agosto.

"Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento", continua la nota, che sottolinea di prestare particolare attenzione "al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".

La Protezione Civile della Regione Campania ha quindi aggiunto:

Leggi anche Nuova allerta meteo in Campania: piogge e temporali dalle 6 alle 20 di sabato 23 agosto