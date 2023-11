Allerta meteo in Campania, temporali e vento forte fino alle 14 di sabato 11 novembre La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo gialle per temporali e ne ha emanato una nuova per vento forte.

A cura di Redazione Meteo

Prosegue l'ondata di maltempo in Campania: la Protezione Civile regionale ha difatti prorogato l'allerta meteo gialla già in vigore per piogge e temporali, mentre ha emanato una nuova allerta meteo per vento forte: entrambe sono valide a partire dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 14 di domani, sabato 11 novembre. Le allerte sono valide su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per la zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e per la zona 7 (Tanagro). Le zone maggiormente interessate saranno quelle costiere, esposte a forti raffiche di vento; il mare risulterà molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per quanto riguarda i temporali, la Protezione Civile raccomanda anche di fare attenzione ai fenomeni connessi, come: allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse, caduta massi e frane per la saturazione dei suoli anche in assenza di precipitazioni.

Pertanto, si raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure volte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti e a controllare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte ai forti venti previsti dall'allerta meteo.