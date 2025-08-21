Allerta meteo in Campania prorogata, temporali fino al pomeriggio di venerdì 22 agosto

Nonostante sia in vigore, fino alla mezzanotte di oggi, un'allerta meteo di colore giallo, i temporali non si sono ancora abbattuti sulla Campania. Eppure, la Protezione Civile regionale ha deciso di prorogare l'allerta meteo fino alle ore 16 di domani, venerdì 22 agosto. Su tutta la regione – fatta eccezione per Alta Irpinia, Sannio e Tanagro – sono previste precipitazioni intense, che potranno avere anche carattere di rovescio o temporale; durante le precipitazioni, inoltre, potrebbero verificarsi grandinate, tempeste di fulmini e forti raffiche di vento.

In considerazione della pioggia prevista, la Protezione Civile della Campania raccomanda di porre particolare attenzione al rischio idrogeologico: potrebbero infatti verificarsi fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A cause delle possibili grandinate, dei fulmini e delle raffiche di vento, potrebbero inoltre verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposti, alle quali si raccomanda di fare attenzione. La Protezione Civile ricorda ai Comuni di mettere in atto i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni meteorologici attesi.