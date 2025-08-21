napoli
video suggerito
video suggerito

Allerta meteo in Campania prorogata, temporali fino al pomeriggio di venerdì 22 agosto

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla, in vigore oggi, fino al pomeriggio di domani, venerdì 22 agosto.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
41 CONDIVISIONI
Immagine

Nonostante sia in vigore, fino alla mezzanotte di oggi, un'allerta meteo di colore giallo, i temporali non si sono ancora abbattuti sulla Campania. Eppure, la Protezione Civile regionale ha deciso di prorogare l'allerta meteo fino alle ore 16 di domani, venerdì 22 agosto. Su tutta la regione – fatta eccezione per Alta Irpinia, Sannio e Tanagro – sono previste precipitazioni intense, che potranno avere anche carattere di rovescio o temporale; durante le precipitazioni, inoltre, potrebbero verificarsi grandinate, tempeste di fulmini e forti raffiche di vento.

In considerazione della pioggia prevista, la Protezione Civile della Campania raccomanda di porre particolare attenzione al rischio idrogeologico: potrebbero infatti verificarsi fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A cause delle possibili grandinate, dei fulmini e delle raffiche di vento, potrebbero inoltre verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposti, alle quali si raccomanda di fare attenzione. La Protezione Civile ricorda ai Comuni di mettere in atto i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni meteorologici attesi.

Attualità
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
41 CONDIVISIONI
Immagine
Giovanni Marchionni, morto sullo yacht: nel pool l'esperto che si occupò della Concordia
Il ragazzo trovato senza vita l'8 agosto ad Olbia, la Procura ha aperto un fascicolo
L'Inail avvia verifiche: la famiglia sostiene fosse sull'imbarcazione per lavorare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views