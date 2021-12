Allerta meteo a Napoli e Campania prorogata fino a domani 10 dicembre: vento e temporali Allerta meteo di colore giallo prorogata in Campania per altre 24 ore: vento forte e temporali fino alle 16 di domani, venerdì 10 dicembre, su tutta la regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata per 24 ore l'allerta meteo in Campania: la scadenza iniziale, prevista per le 16 di oggi è stata dunque posticipata alle 16 di domani, venerdì 10 dicembre. L'allerta resta di colore giallo per vento e temporali, così come era prevista per oggi. Massima allerta anche per rischio idraulico e idrogeologico: la Protezione Civile regionale "raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idraulico che idrogeologico".

Le previsioni meteo per il fine settimana non lasciano presagire miglioramenti: si prevedono anzi piogge abbondanti e venti molto forti, sulla scia di quanto già visto in questi giorni.