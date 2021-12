Allerta meteo Gialla in Campania oggi e fino alle 16 di domani 9 dicembre per vento e temporali Allerta meteo Gialla in Campania dalle 16 di oggi, 8 dicembre, fino alle 16 di domani, 9 dicembre, per possibili temporali con raffiche di vento.

A cura di Redazione Meteo

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo, dalle 16 di oggi, mercoledì 8 dicembre fino alle 16 di domani, giovedì 9 dicembre, su tutto il territorio regionale. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, che in alcuni punti della Campania potrebbero essere anche intensi; al quadro sono associate possibili raffiche di vento durante i temporali.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche, dal primo pomeriggio di oggi e per le 24 ore successive, quindi fino al primo pomeriggio di domani, fanno prevedere un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con possibili allagamenti, inondazioni e con problemi relativi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane, come allagamenti dovuti alla saturazione delle fogne e dei canali di scolo. Previste, ancora, possibili cadute massi e fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli. Il forte vento potrebbe inoltre portare alla caduta di rami, cartelloni o altri oggetti non opportunamente fissati. La Sala Operativa e il Centro Funzionale della Protezione civile regionale monitoreranno costantemente l'evolversi della situazione meteorologica

Come di consueto per situazioni di questo tipo, la Protezione Civile, si legge nell'avviso, "raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idraulico che idrogeologico".