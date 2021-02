Prorogata per altre dodici ore l'allerta meteo su tutta la Campania: la precedente allerta era valido fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 10 febbraio, quella nuova (di livello giallo) sarà valida fino alle 12 di domani giovedì 11 febbraio. Lo ha comunicato la Protezione Civile della Regione Campania, spiegando che ci saranno ulteriori "precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, tendenti a divenire isolate nel corso della notte".

Massima attenzione nelle zona della Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno, i Monti Picentini, il Tusciano, il Sele, il Cilento, dove resterà in vigore fino a mezzanotte l'allerta di colore arancione, che ha già provocato diversi danni in tutta la zona. La Protezione Civile ha raccomandato inoltre "attenzione massima alle aree fragili del territorio e alle zone già colpite dal maltempo degli ultimi giorni", dove potrebbero verificarsi "possibili frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango". Inoltre, ha aggiunto la protezione civile regionale, "si evidenzia la possibilità di occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni, soprattutto nelle aree fragili del territorio o i cui suoli sono saturi a causa delle recenti precipitazioni". Il quadro meteorologico dovrebbe poi stabilizzarsi per qualche ora, prima di peggiorare ulteriormente in vista del fine settimana, con l'arrivo del freddo artico che porterà ad un crollo delle temperature di 10-15 gradi in tutta la regione, con annesso rischio di pioggia e neve anche a bassa quota e sulle località costiere, dove il forte vento potrebbe dare anche luogo a mareggiate.