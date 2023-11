Allerta meteo in Campania, forti raffiche di vento venerdì 17 novembre Dalle 8 alle 20 di domani, venerdì 17 novembre, prevista un’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Campania per vento forte e mare agitato.

L'estate di San Martino, che ha portato temperature molto alte per le medie stagionali, sta per finire: un'allerta meteo è prevista in Campania, infatti, per la giornata di domani, venerdì 17 novembre. La Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo per vento forte e mare agitato che sarà valida, su gran parte del territorio, dalle ore 8 alle 20 di domani: sono escluse dai fenomeni meteorologici previsti la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e la Zona 7 (Tanagro).

I venti proverranno dai quadranti occidentali e, occasionalmente, si presenteranno anche con raffiche molto forti; mareggiate saranno inoltre possibili lungo le coste esposte.

Come sempre in questi casi, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda le autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti. Particolare attenzione va prestata alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili esposte alla sollecitazione dei venti e al moto ondoso.