Allerta meteo gialla in Campania, temporali dalle 13 di oggi: possibili grandine e raffiche di vento

La Protezione civile regionale avverte: rovesci intensi fino alle 20, con rischio allagamenti, frane e caduta massi su tutto il territorio.

Cielo che cambia in poche ore, dalle 13 di oggi. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di martedì 23 giugno su tutto il territorio regionale. Nel mirino, temporali anche intensi accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. L'avviso arriva dal Centro Funzionale regionale, che ha valutato gli scenari meteorologici in atto e la loro rapida evoluzione. Sette ore di attenzione, con fenomeni che la stessa Protezione civile descrive come difficili da prevedere con precisione.

Si attendono rovesci e temporali, anche di forte intensità. Possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che, avverte l'ente, potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

Il quadro è quello di un cielo instabile, segnato da cambiamenti rapidi. È proprio questa variabilità a rendere i fenomeni temporaleschi caratterizzati da forte incertezza previsionale: possono concentrarsi in poche zone e in tempi brevi, scaricando molta acqua in pochi minuti.

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L'avviso, diramato ai Comuni interessati dalla Sala Operativa Unificata Regionale (SORU), evidenzia un rischio idrogeologico con possibili impatti al suolo. Tra questi: allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane legate alla fragilità dei suoli. La finestra critica si chiude alle 20 di stasera, ma la stessa Protezione civile invita a non abbassare la guardia: con un cielo così instabile, l'aggiornamento successivo dirà se l'attenzione dovrà proseguire anche nelle prossime ore.