Allerta meteo gialla in Campania fino a martedì 20 agosto 2024: temporali e vento Temporali improvvisi e raffiche di vento: scatta l'allerta gialla in Campania da oggi fino a martedì 20 agosto. Ecco le zone più a rischio.

A cura di Beatrice Tominic

Allerta gialla a Napoli e in Campania per questi giorni nella settimana successiva a quella di Ferragosto. L'allerta meteo di colore giallo iniziata oggi, domenica 18, è stata prorogata fino alle ore 9 della mattina di martedì 20 agosto 2024, come comunicato dal dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania. Temporali improvvise e forti raffiche di vento.

Allerta meteo gialla in Campania, le previsioni meteo

Piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi, ma non sono esclusi neanche fulmini, grandinate e raffiche di vento. Questo è quanto previsto dal dipartimento di Protezione Civile della Regione Campania secondo le valutazioni del centro Funzionale per l'allerta gialla valida nei prossimi due giorni.

Pioggia e temporali: i rischi

I fenomeni temporaleschi, in particolare, sono caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Massima attenzione al rischio idrogeologico: l'impatto al suolo delle piogge e dei temporali rischia di provocare allagamenti, con innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane anche in considerazione della saturazione dei suoli o di condizioni di fragilità idrogeologica dei terreno.

Allerta meteo: rischio raffiche di vento

Non solo pioggia e temporali: come anticipato, sono previste anche forti raffiche di vento. Attenzione al verde pubblico e alla corretta tenuta di strutture esposte. In caso di necessità, l'invito ai comuni è quello di attivare i COC, Centri Operativi Comunali e di fare attenzione agli avvisi che arrivano dalla Sala Operativa Regionale Unificata.