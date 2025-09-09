Allerta meteo gialla in Campania domani 10 settembre: temporali e grandine

Nuova allerta meteo di livello giallo della Protezione Civile della Regione Campania su tutta la regione per piogge e temporali a partire dalle 9 di domani mattina, mercoledì 10 settembre e per le successive 24 ore, ossia fino alle 9 di dopodomani, giovedì 11 settembre. Sono previste, fa sapere la protezione civile regionale, "precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale", dal momento che il quadro meteo "è caratterizzato da incertezza previsionale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento".

Inoltre, aggiunge ancora la Protezione Civile regionale, bisognerà porre attenzione particolare al rischio idrogeologico, visto che "tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso". Occhi puntati anche sui collegamenti con le isole. "Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti", spiega ancora la Protezione Civile regionale, "in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".

Nei prossimi giorni, comunque, il tempo vedrà un rasserenamento: sole e caldo torneranno a farla da padroni, con punte fino a 30 gradi nelle ore più calde e rischio pioggia tendente a zero.