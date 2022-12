Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania, temporali martedì 13 dicembre Dalle ore 6 alle ore 18 di domani, martedì 13 dicembre, la Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta meteo gialla.

A cura di Redazione Meteo

Dopo qualche giorno di tregua, torna il maltempo a Napoli e in Campania: la Protezione Civile ha difatti diramato un'allerta meteo di colore giallo, sull'intero territorio regionale, valevole a partire della ore 6 e fino alle ore 18 di domani, martedì 13 dicembre; sono escluse dell'allerta meteo soltanto le zone 4 e 7, ovvero quelle del Tanagro, dell'Alta Irpinia e del Sannio. Nella giornata di domani sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovesci o di isolati temporali.

Oltre alle precipitazioni attese, la Protezione Civile raccomanda anche di fare attenzione ai fenomeni connessi a un possibile rischio idrogeologico. Altri fenomeni meteorologici che potrebbero presentarsi nella giornata di domani, infatti, sono:

ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale;

allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali;

caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.

La Protezione Civile della Regione Campania, inoltre, raccomanda gli enti preposti a porre in essere tutte le misure previste per contrastare i fenomeni attesi. Il maltempo dovrebbe perdurare anche per i prossimi giorni.