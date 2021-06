La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo per ondate di calore su tutto il territorio, valevole a partire dalle ore 8 di domani, lunedì 28 giugno e fino alle ore 20 di mercoledì 30 giugno. Secondo gli esperti, infatti, si prevedono temperature di 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali: nei giorni in cui sarà valida l'allerta meteo, dunque, i valori massimi supereranno dunque i 40 gradi. È previsto, soprattutto durante le ore serali e notturne e soprattutto nella zona costiera della Campania, in condizioni di scarsa ventilazione, un tasso di umidità superiore al 70-80%, con particolare riferimento alla giornate di martedì 29 giugno e mercoledì 30.

Allerta meteo caldo in Campania

Nell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania si legge, inoltre: