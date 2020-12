Allerta meteo arancione in Campania fino alle ore 18 di oggi. L'ondata di maltempo che ha investito la regione nelle ultime ore continua a fare danni, con violente raffiche di vento, mare mosso e piogge che sono durate per tutta la notte. A Napoli, il sindaco Luigi De Magistris ha prorogato la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri anche alla giornata di oggi e c'è massima attenzione sul monitoraggio delle condizioni meteorologiche dopo la forte mareggiata che ieri notte ha devastato il lungomare di via Partenope con seri danni ai muretti del parapetto della litoranea e al Castel dell'Ovo. Danneggiati anche i ristoranti del lungomare. L'acqua del mare ha invaso i locali, allagandoli, distruggendo suppellettili e provocando seri danni ancora da quantificare. Mentre le fioriere che delimitavano in alcuni casi le aree esterne dei ristoranti sono state sbattute violentemente contro i palazzi storici, danneggiandoli. La Confersercenti ha chiesto lo stato di calamità e anche il Comune di Napoli ha annunciato la richiesta dello stato di emergenza.

A Napoli allerta meteo arancione: chiusi parchi e cimiteri

A Napoli si prevede allerta meteo arancione con rischio idrogeologico diffuso, con “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Possibili raffiche”. Il sindaco ha ordinato la chiusura di parchi e cimiteri. Tra le possibili conseguenze ci sono: “instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli”.