Scuole chiuse domani a Salerno, c'è l'allerta meteo arancione. Lo ha deciso il sindaco Vincenzo Napoli, al termine di una riunione del Centro Operativo Comunale (Coc) convocata per affrontare l'emergenza maltempo. Il primo cittadino ha disposto con un'ordinanza "la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché di tutti i servizi educativi all'infanzia, con contestuale chiusura delle scuole e istituti, autonomi e/o paritari, su tutto il territorio comunale per l'intera giornata di domani". Proprio sulla provincia di Salerno, infatti, si concentrano le maggiori criticità del maltempo previste per la giornata di domani, a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

La Protezione Civile regionale ha emanato l'avviso di allerta meteo arancione: “Massima attenzione dovrà essere posta sulle zone 3, 6, 8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) dove il livello di criticità idrogeologica è Arancione. Qui si segnala anche il rischio di Instabilità di versante, localmente anche profonda con possibili frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango".

Queste le specifiche:

Allerta in vigore dalle 00.00 alle 23.50 di martedì 9 febbraio su tutto il territorio regionale:

​Sulle zone 3,6,8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) Allerta Arancione: