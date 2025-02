video suggerito

Allerta meteo a Napoli e in Campania: temporali venerdì 14 febbraio A partire dalle 8 di venerdì 14 febbraio la Campania sarà interessata da un’allerta meteo gialla: previste piogge intense, anche a carattere di temporale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà un San Valentino bagnato a Napoli e in Campania: a partire dalle 8 di domani, venerdì 14 febbraio e per le successive 24 ore, infatti, come diramato dalla Protezione Civile, la regione sarà interessata da un'allerta meteo gialla, che comporterà precipitazioni intense, le quali potranno avere anche carattere temporalesco; l'allerta meteo riguarderà l'intero territorio regionale, fatta eccezione per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Tra i principali rischi potenziali connessi ai fenomeni meteorologici previsti, si segnalano: allagamenti, ruscellamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frani in considerazione della fragilità dei territori.

La Protezione Civile della Regione Campania, pertanto, ricorda ai sindaci di tutti i territori coinvolti dall'allerta meteo di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in campo tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni meteorologici attesi. Anche se in misura meno intensa, le precipitazioni dovrebbero riguardare Napoli e la Campania anche nella giornata di sabato 15 febbraio; al momento, però, non è stata diramata alcuna allerta meteo.