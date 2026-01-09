Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte sabato 10 gennaio

Il 2026 è iniziato così come era finito il 2025, a Napoli e in Campania: all'insegna del maltempo. La Protezione Civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo, con livello di criticità idrogeologica giallo, a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 20 di domani, sabato 10 gennaio. Su tutto il territorio regionale, infatti, sono previste precipitazioni sparse, anche intense e improvvise, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale; alle piogge, inoltre, si aggiunge l'allerta per forti raffiche di vento.

Mentre l'allerta meteo per il vento riguarderà l'intera Campania, l'allerta per i temporali sarà attiva in particolare sulla fascia costiera, nelle seguenti zone: 1 (Napoli, Piana Campana, isole, area Vesuviana); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana del Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

In virtù delle precipitazioni previste, la Protezione Civile della Regione Campania avverte che potrebbero verificarsi anche i seguenti fenomeni: allagamenti; superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni; scorrimento delle acque nelle sedi stradali anche connessi al funzionamento dei sistemi di smaltimento della acque meteoriche; caduta massi e frane.

Infine, la Protezione Civile raccomanda le autorità competente di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e d porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti.