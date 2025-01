video suggerito

Allerta meteo a Napoli e in Campania, sabato 11 gennaio temporali e venti molto forti L’allerta meteo insisterà in Campania dalle 12 di sabato fino alle 12 di domenica: oltre ai temporali, sono previsti forti raffiche di vento e mare agitato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il maltempo a Napoli e in Campania: un'allerta meteo di colore giallo per temporali è stata emanata dalla Protezione Civile a partire dalle ore 12 di domani, sabato 11 gennaio, e per le successive 24 ore, fino alla stessa ore di domenica 12 gennaio; l'allerta riguarda l'intero territorio regionale. Contestualmente, la Protezione Civile campana ha emanato anche un avviso di allerta per venti forti e mare agitato. Nel dettaglio, sono previste precipitazioni sparse, che avranno anche carattere di rovescio o temporale, che potranno essere anche intensi. Venti forti, inoltre, soffieranno da Est, mentre il mare sarà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste.

Oltre agli eventi atmosferici citati, si potrebbero verificare anche fenomeni ad essi connessi come: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, frane e caduta massi.

Pertanto, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda a tutti i sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di Protezione Civile per mitigare e contrastare i rischi connessi alla perturbazione prevista. Si raccomanda, inoltre, di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni delle raffiche di vento e del mare.