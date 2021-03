Torna il maltempo: la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle ore 9 di domani, martedì 9 marzo e fino alla mezzanotte. Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio temporalesco, con possibili forti raffiche di vento nei temporali e possibili tempeste di fulmini. Queste le zone maggiormente colpite dai fenomeni: Napoli, isole, area vesuviana, Piana Campana, Alto Volturno, Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.

Oltre alle piogge e ai temporali, potrebbero verificarsi anche i seguenti fenomeni: possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tratti tombati, restringimenti, ecc); possibile caduta massi in più punti del territorio; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Come sempre in caso di allerta meteo, la Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure del caso atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, come ad esempio monitorare il verde pubblico – per prevenire la possibile caduta di rami o addirittura di alberi – e tutte le strutture esposte a fulmini, piogge abbondanti e sollecitazione del vento.