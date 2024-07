video suggerito

Allerta caldo torrido a Napoli e in Campania per 4 giorni: 80% di umidità e 40 gradi Da domenica 28 fino a mercoledì 31 luglio, la Protezione Civile ha emanato un'allerta per ondate di calore in Campania: umidità all'80%, quasi 40 gradi percepiti.

La morsa del caldo è destinata a stringere ancora di più, nei prossimi giorni, Napoli e la Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta di criticità per ondate di calore, che insisteranno sul territorio per ben quattro giorni, da domenica 28 a mercoledì 31 luglio. Per quanto riguarda la giornata di domenica, sono previste temperature più alte di 3-5 gradi rispetto alle medie stagionali; nei giorni successivi, invece, le temperature saranno superiori alle medie del periodo addirittura di 4-6 gradi. Si arriverà, dunque, a toccare il 40 gradi, almeno per quanto riguarda la temperatura percepita. Inoltre, soprattutto durante le ore serali e notturne, l'umidità potrà superare anche il 70-80%.

La Protezione Civile della Campania raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole e di non praticare attività fisica all'esterno, limitare al minimo gli spostamenti in auto, tenersi costantemente idratati e arieggiare tutti gli ambienti. Particolare attenzione devono prestarla i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio; prestare attenzione alla salute anche degli animali domestici. La Protezione Civile, infine, invita le autorità locali a porre in essere tutte le procedure di propria competenza per vigilare sulla fasce deboli della popolazione.