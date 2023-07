Allerta caldo a Napoli: 20 e 21 luglio bollino rosso, fino a 39° C La situazione caldo è ancora emergenziale: sfiorati i 40 gradi, notti tropicali e tanti problemi per chi è costretto a stare in strada.

A cura di Redazione Meteo

Continua la lunga sequenza di bollini rossi per l'allerta meteo a Napoli, assegnati dal sistema d'allarme per la prevenzione dagli effetti sulle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi, domani e dopodomani a Napoli situazione critica con temperatura massima di 33 gradi per venerdì e percepita sfiora i 40°C.

Il piano caldo a Napoli è già attivo, con particolare attenzione per i senza fissa dimora; i disagi connessi all'aumento delle temperature figlio del cambiamento climatico in atto, sono anche relativi alla fornitura di energia elettrica che cresce, determina il surriscaldamento della rete con continue disalimentazioni soprattutto nella zona collinare di Napoli: Vomero, Arenella, Rione Alto e Posillipo.

Legambiente spiega che a Napoli si registra un incremento della temperatura media rispetto al valore climatico. Nel 2021 il valore di temperatura medio annuo in città è stato di 17 gradi con un aumento di 0,5 gradi rispetto al valore climatico del periodo 1981-2010 e ben +1,1 gradi se si guarda al periodo 1971-2000.

Altro dato significativo è quello del numero di notti tropicali, ovvero quando la temperatura notturna non scende al di sotto dei 20 C. Nel 2021 sono state 70 notti tropicali, con un incremento del 13% rispetto all'ultimo dato del 2019 mentre l'aumento è ancora maggiore pari a 15,2% di notti rispetto al periodo 2006-2015.