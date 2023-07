Emergenza Caldo a Napoli, docce per i senzatetto al Real Albergo dei Poveri Nel piano del Comune di Napoli per fronteggiare le ondate di calore di questi giorni c’è la possibilità per i senza fissa dimora di avere a disposizione delle docce a Palazzo Fuga.

A cura di Valerio Papadia

Le ondate di calore, con le temperature che supereranno anche i 40 gradi, che Napoli è chiamata a fronteggiare in questi giorni, ha indotto il Comuna a varare un apposito piano per i soggetti fragili e i senza fissa dimora della città, i più esposti al grande caldo. All'interno dei servizi predisposti dall'amministrazione Manfredi, c'è anche la possibilità per i senzatetto, durante le ore diurne – e quindi le più calde – di poter fare una doccia nell'apposito spazio allestito all'interno del Real Albergo dei Poveri, in piazza Carlo III, nel cuore della città.

Così, nel piano per far fronte all'emergenza caldo del Comune di Napoli, si parla del servizio docce per i senza fissa dimora:

Le attività di accoglienza diurna sono finalizzate alla prevenzione e superamento delle situazioni di disagio sociale legate anche alle emergenze climatiche. Presso il Real Albergo dei Poveri è stato allestito uno spazio docce all’interno del quale le persone senza dimora possono prendersi cura di sé nel rispetto della privacy, con un tempo adeguato e lontano da situazioni stigmatizzanti. Lo Spazio Docce si compone di un cortile antistante, di uno spazio destinato all’accoglienza limitrofo al locale Deposito e Lavanderia. All’interno sono presenti due moduli con tre bagni con lavandini e quattro docce. In ciascun modulo è presente un bagno completo di doccia per disabili

Gli orari del servizio docce per i senza fissa dimora al Real Albergo dei Poveri

Ma il servizio del Comune di Napoli non si limita soltanto alle docce: al Real Albergo dei Poveri, infatti, i senza fissa dimora possono anche farsi tagliare la barba e usufruire di un guardaroba sociale, ovvero ricevere dei vestiti puliti, ma anche di un servizio lavanderia, di aiuto con la posta e di uno sportello di ascolto. Ecco, di seguito, gli orari e i servizi previsti:

Lunedi e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30:

servizio docce

servizio barba

guardaroba sociale

Martedì, giovedì e sabato, dalle 8.30 alle 12.30:

servizio barba

guardaroba sociale

preparazione lavatrici

consegna posta

colloqui residenza di prossimità

ascolto attivo

pratiche burocratiche

accompagnamenti servizi territoriali

Mercoledì, dalle 12.30 alle 17.30: