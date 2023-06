Allarme caldo a Napoli, tante chiamate ai medici di famiglia per colpi di calore ed episodi di affaticamento Cambiamenti climatici, allarme dei medici di famiglia: “Rischio di malattie tropicali e sbalzi di temperatura”. L’appello alle istituzioni: “Subito piani speciali di bonifica ambientale”

A cura di Redazione Napoli

«In questi giorni le temperature sono salite oltre i valori medi stagionali causando colpi di calore ed episodi anche gravi di affaticamento e disidratazione. A differenza di quanto accadeva in passato, però, le temperature a volte crollano a causa di improvvisi temporali e si moltiplicano in questo modo anche raffreddamenti e virosi». A parlare sono i medici di medicina generale della Fimmg Napoli, Corrado Calamaro e Luigi Sparano, allarmati dall’enorme numero di richieste che loro stessi e centinaia di colleghi stanno ricevendo dagli studi di Napoli e provincia.

Spiegano i due professionisti: «Il passaggio da un caldo torrido a temporali che fanno precipitare le temperature rischia di compromettere la salute di molti pazienti anziani. È fondamentale che ai cambiamenti climatici, ormai evidenti, seguano cambiamenti nelle abitudini dei cittadini più fragili».

Alla preoccupazione per un clima ormai tropicale si aggiunge poi quella per l’arrivo di malattie con le quali difficilmente si doveva avere a che fare all’ombra del Vesuvio. Il timore dei medici di famiglia della Fimmg Napoli riguarda infatti la possibilità che questa estate si vedano i primi casi di malattie come dengue, febbre gialla, chikungunya, zika e virus del Nilo occidentale.

Calamaro e Sparano lanciano anche un appello alle Istituzioni locali affinché si dispongano piani specifici di bonifica ambientale: