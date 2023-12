Trasporto pubblico a Napoli

Allarme bomba sulla metro Linea 1, treni sospesi: arrivano gli artificieri, ma era solo un trolley Allarme bomba tra le stazioni Dante e Toledo. Metro chiusa per oltre un’ora questa mattina per i controlli. Valigia piena di vestiti. Nessun pericolo. Circolazione regolare dopo le 8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme bomba sulla metropolitana Linea 1 di Napoli questa mattina per un trolley sospetto lasciato incustodito a Toledo. Le stazioni sono state chiuse e sono stati allertati i carabinieri. Sul posto sono arrivati gli artificieri dei militari dell'Arma. La circolazione dei treni dalle ore 6,45 è stata sospesa per consentire le operazioni di controllo, il traffico è tornato poi regolare attorno alle ore 8,00, quando è stata accertata l'assenza di pericolo. Disagi per i passeggeri che hanno trovato le stazioni chiuse, ma il tutto è durato non più di un'ora.

Il trolley era pieno di vestiti: allarme rientrato

A seguito dei controlli, è stato verificato che si trattava solo di un trolley abbandonato a via Toledo, risultato pieno di vecchi indumenti. Il trolley sospetto è stato ritrovato nei tunnel che collegano le stazioni di Dante e Toledo. Non è chiaro come possa essere arrivato lì. Si ipotizza che possa essere stato lasciato inavvertitamente da un clochard.

La valigia è stata scoperta da uno dei macchinisti che conducono i convogli la mattina. Il conducente si è insospettito quando ha visto il bagaglio lasciato incustodito all'interno della galleria e ha lanciato l'allarme. Sono scattati i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa. L'Anm ha contattato i carabinieri e sono arrivati gli artificieri.

Oggi, la metropolitana Linea 1 effettuerà le corse fino alle ore 2,00 di notte. Domani, invece, la metro sarà aperta tutta la notte, con corse non stop, in occasione dello show in piazza del Plebiscito per la notte di San Silvestro.

