Alla Rotonda Diaz canoe in affitto per vedere Napoli dal mare: il progetto del Tennis Club

A cura di Pierluigi Frattasi

Alla Rotonda Diaz si potranno affittare le canoe per costeggiare il Lungomare e vedere Napoli dal Golfo. È il progetto del Tennis Club di Napoli presentato all'Autorità Portuale. L'associazione di viale Dohrn si è candidata per prendere in gestione una parte della banchina della Rotonda Diaz, circa 110 metri quadrati, e lo specchio d'acqua antistante. A mare sarà posizionato anche un gazebo su piattaforma galleggiante. Da qui si potrà partire per le escursioni lungo via Caracciolo e spingersi magari fino a Castel dell'Ovo, per una gita mozzafiato. Un'iniziativa che potrebbe valorizzare ancora di più il lungomare partenopeo e renderlo ancora più attrattivo per i turisti. Le canoe in affitto sono già presenti a Posillipo e Marechiaro, da dove gli escursionisti, passando sotto costa, possono ammirare calette e scogliere, fino a raggiungere Coroglio.

Gazebo e piattaforme galleggiante alla Rotonda Diaz

La proposta del Tennis Club prevede una concessione demaniale marittima di 4 anni ed è stata presentata il 30 maggio scorso. Gli stand dovrebbero sorgere sulla banchina della Rotonda Diaz, alle spalle del Lido Mappatella. Un'area scoperta di 110 metri quadrati sulla banchina, alla quale si aggiunge lo specchio d'acqua antistante di 27 metri quadri, da adibire "ad uso sportivo per l'attività di canoistica". L'area sarebbe poi delimitata con l'apposizione di fioriere, cestini portarifiuti, segnapercorso, gazebo ombreggiante, piattaforma galleggiante e scaletta.

L'Autorità Portuale ha pubblicato la domanda di concessione il 17 giugno e si potranno inviare osservazioni fino al 6 luglio. Nel caso dovessero arrivare altre domande concorrenti, l'Autorità comunicherà agli interessati l'avvio del procedimento chiedendo ulteriore documentazioni integrativa e stabilendo criteri e punteggi per l'assegnazione della concessione. L'aggiudicazione avverrà mediante esame comparativo delle istanze arrivate.