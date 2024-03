Alla Pizzeria Da Michele il Boss in Incognito è Alessandro Condurro: “Una grande famiglia” La prima puntata di Boss in Incognito è nell’Antica Pizzeria da Michele a Napoli, dove l’ad Alessandro Condurro si è finto un nuovo dipendente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

367 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Condurro, amministratore delegato dell'Antica Pizzeria da Michele, è il protagonista della prima puntata della nuova stagione di "Boss in incognito", il programma di Rai2 condotto da Max Giusti, andata in onda nella serata di lunedì 4 marzo. Pronipote dello storico Michele che fondò la pizzeria (il padre Francesco, scomparso nel gennaio 2022, era figlio di Antonio, nonno di Alessandro), Alessandro Condurro, reso irriconoscibile, si è finto un nuovo dipendente nel suo locale, cercando di capire cosa pensassero davvero i suoi dipendenti. Ma il risultato è stato positivo.

"Nonostante li pungolassi, i miei collaboratori ne hanno parlato bene, anzi benissimo, anche del "me" reale", ha spiegato Condurro nella trasmissione. Naso e pancia finti, camuffato con capelli scuri e barba folta, oltre a vari trucchi di make-up, Condurro è diventato "Gennaro", nuovo dipendente della pizzeria. Ed ha conosciuto da vicino anche molti lavoratori abituati a conoscerlo da lontano e in giacca e cravatta.

Dal dipendente che sposatosi e diventato padre ad appena 18 anni oggi è uno "storico" dipendente della pizzeria, all'ingegnera venezuelana che, scappata in Italia, oggi lavora nella sua azienda, ad uno ad uno Alessandro Condurro nelle vesti di "Gennaro" li ha conosciuti un po' tutti. Ma alla fine il risultato è stato più che positivo: in molti hanno esaltato sia lui sia il lavoro, e nel complesso Alessandro Condurro è dunque stato più che soddisfatto. "Sono rimasto colpito dall'amore che mettono nel lavoro", ha spiegato durante il programma, "ed è veramente bellissimo". Ottimo anche il successo di pubblico: la puntata di Boss in Incognito con Alessandro Condurro è stata seguita da 1.177.000 spettatori segnando il 6.9% di share.