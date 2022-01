È morto Francesco Condurro: ancora un lutto per la pizzeria Da Michele a Forcella Francesco Condurro, dottore commercialista e socio dell’Antica Pizzeria da Michele a Forcella, è morto a 79 anni. Soltanto un mese fa la morte di Antonio Condurro.

A cura di Valerio Papadia

Ancora un lutto, il secondo in appena un mese, per l'Antica Pizzeria Da Michele a Forcella, una delle più antiche e amate di Napoli: è morto a 79 anni Francesco Condurro, dottore commercialista e tra i soci della storica pizzeria, papà di Alessandro Condurro, attuale amministratore del locale. Francesco Condurro è stato uno dei primi amministratori di Antica Pizzeria da Michele in the world, società che, come indica il nome, si occupa di far conoscere la tradizione rappresentata dal locale nel mondo e, con essa, è stato tra i fautori dell'apertura di una sede a Tokyo, in Giappone, ormai 10 anni fa.

Morte Francesco Condurro: in lutto anche Ischia

La morte di Francesco Condurro, stroncato improvvisamente da un malore oggi, domenica 23 gennaio, ha lasciato sgomenti non soltanto i napoletani, dove era molto conosciuto, ma anche molti ischitani: di recente, infatti, Condurro era stato nominato liquidatore dell'Evi Spa, azienda che si occupa della gestione del ciclo idrico integrato sull'isola di Ischia. Al commercialista 79enne era stato affidato il compito di guidare l'azienda nella procedura che l'avrebbe definitivamente liquidata e di rilanciare il settore sull'isola verde.

Soltanto un mese fa la morte di Antonio Condurro

Come detto, si tratta del secondo lutto che colpisce la famiglia Condurro e l'antica pizzeria nel giro di un mese: tra Natale e Capodanno, infatti, è venuto a mancare Antonio Condurro, ultimo dei 13 figli proprio di quel don Michele che ha fondato il locale ora famoso in tutto il mondo. Antonio Condurro, alla morte del papà, aveva preso in mano le redini della pizzeria insieme al fratello maggiore Salvatore.