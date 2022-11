“Alla Mostra d’Oltremare danno i pacchi della spesa gratis”, rispunta la fake news del Covid sulle chat “Alla Mostra d’Oltremare raccolto troppo cibo. Non sanno a chi darlo. Se conoscete famiglie bisognose, chiamateci”. Rispunta la fake news del Covid. La Mostra smentisce: “Non chiamate”

A cura di Pierluigi Frattasi

La fake news dei pacchi spesa gratis che sta circolando sulle chat

“Alla Mostra d’Oltremare raccolto troppo cibo. Non sanno a chi darlo. Se conoscete famiglie bisognose, chiamateci”. Rispunta la fake news del periodo del Covid sulle chat. Il messaggio che comunica una fantomatica raccolta di pacchi della spesa gratuiti, con distribuzione di cibo e altri prodotti per Natale, è diventato virale nelle ultime ore. Ma è una bufala. Non c'è infatti nessuna raccolta di cibo al momento in corso presso la Mostra d'Oltremare.

Il banco alimentare attivo solo durante il Covid

Il banco alimentare nei padiglioni del polo fieristico di Fuorigrotta c'è stato, effettivamente, durante il periodo più duro del Covid, con il lockdown del 2020, quando venivano distribuiti dal Comune i pacchi della "spesa solidale". Ma poi è stato smantellato.

Già all'epoca sulle chat whatsapp e su vari altri social circolò una fake news di cibo in eccesso che sarebbe stato distribuito gratuitamente a chi avesse chiamato per primo ad un numero di telefono. Era l'aprile del 2020. All'epoca sia la Mostra che la stessa associazione citata nel messaggio smentirono. Mentre il numero di telefono indicato risultò appartenere a una cooperativa di Marano.

La Mostra d'Oltremare: "È una bufala"

A distanza di due anni e a ridosso del Natale 2022 la bufala è tornata a circolare ed è diventata di nuovo virale. Tanto da costringere la Mostra d'Oltremare a dover intervenire smentendo ancora una volta il contenuto del messaggio:

"Vi segnaliamo una fake news che sta girando su gruppi e chat whatsapp – scrive la Mostra d'Oltremare sul suo profilo Facebook ufficiale – È un messaggio falso. Vi invitiamo a non dare credito, far girare e/o inoltrare informazioni, se non quelle pubblicate sui nostri canali ufficiali. #mdo #mostradoltremare #fakenews".